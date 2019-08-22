哈萨克斯坦学者作品在北京出版

哈通社/努尔-苏丹/8月22日--阿尔法拉比哈萨克国立大学校长哈勒穆·穆塔诺夫的作品《经济规划、管理和预算中的数学方法和模型》中文版首发仪式22日在北京国际图书博览会框架内举行。

作品由中国人民大学出版社出版。

中国共产党中央委员会宣传部副部长蒋建国、中国人民大学校长刘伟、哈萨克斯坦驻华大使馆第一秘书长哈拉穆哈斯·杜兹巴耶娃、阿尔法拉比国立大学校长哈勒穆•穆塔诺夫出席了发行仪式。

活动期间，中国人民大学校长刘伟发表讲话，对穆塔诺夫的作品给予高度评价。

同时，穆塔诺夫被授予了相关证书，以表彰他在科学领域的成就。

据悉，该作品曾一度受到诺贝尔经济学奖得主约翰·纳什的高度赞赏。他将这项研究成果与另外两位诺贝尔经济学得主克里斯托弗·西姆斯和哈罗德·库恩的作品进行了比较。同时，它还被列入了全球知名引文索引数据库Web of Science核心合集中。

值得一提的是，北京国际图书博览会自1986年开始举办，已成为具有国际影响力的书展平台。今年，来自100多个国家和地区的2500家参展商参加了活动。

展会上，代表哈萨克斯坦参展的阿尔法拉比国立大学展示了300多部该校研究书籍，引起了来宾们的广泛关注。

【编译：达娜】