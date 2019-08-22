中欧班列运输专家工作组会议在连云港召开

哈通社/努尔-苏丹/8月22日 —— 据中国一带一路网消息，8月20日-22日，由中国铁路总公司主办的中欧班列运输专家工作组第四次会议在连云港市举行。来自中国、白俄罗斯、德国、蒙古、波兰、哈萨克斯坦、俄罗斯、奥地利、拉脱维亚等9个«一带一路»沿线国家近110名外专家参加了会议，并就进一步完善中欧班列运输协调机制，打造中欧班列物流品牌进行了探讨。

据了解，本次会议在中国江苏«一带一路»交汇点强支点城市连云港召开。

连云港是最早运行中欧班列的城市，早在1992年12月1日，由连云港发往哈国阿拉木图的«东方1080»国际集装箱专列正式拉开了新亚欧大陆桥国际联运序幕。

2013年，«一带一路»倡议提出后，连云港认真贯彻落实国家«一带一路»系列指示精神，按照国家《中欧班列建设发展规划》，坚持高质量打造特色中欧班列，专注开发至阿拉木图等中亚班列、至伊斯坦布尔等中欧班列2条精品通道，累计完成运量43.91万标箱。

«仅2018年一年，连云港中欧班列开行数量就达到826列，运量6.43万标箱，满载率、重箱率均达到100%。»连云港港口集团负责人表示。

作为«一带一路»陆海联运交汇点，连云港以«通道+支点+自贸港»作为对标，精心力打造陆海双向开放格局，与哈国联合建成连云港中哈物流场站，收购霍尔果斯无水港，开辟美西南、中东、波斯湾、南非4条远洋干线和29条近洋航线，不断提高国际多式联运功能和水平，扩大亚欧两大洲三大洋的贯通空间。

本次会议的举行,将更好地促进连云港与«一带一路»沿线国家城市的交流合作，为实现连云港更高水平开放，服务«一带一路»大局做出更多的贡献。