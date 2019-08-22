联合国关闭也门人道主义项目

哈通社/努尔-苏丹/8月22日 -- 联合国21日宣布关闭也门的几个人道主义项目，因为会员国承诺支付的款项未能兑现。

联合国称，在2月份为也门举行的认捐活动中，联合国和人道主义伙伴得到了26亿美元的捐款承诺，以满足2000多万也门人的迫切需求。迄今为止，只有不到一半的资金得到落实。

在也门的34个主要联合国人道主义方案中，只有三个可以得到全年资助。最近几周，一些项目已经关闭，许多旨在帮助减少贫困、帮助饥饿家庭的大型项目无法启动。

除非收到资金，另外22个救生方案也将在未来两个月内关闭。

联合国人道主义事务协调厅表示，联合国已被迫暂停该国5月份的大部分疫苗接种活动。药品采购已经停止，数千名卫生工作者不再获得财政支持。建造30个新营养中心的计划也被搁置，14个安全屋和4个专门为妇女服务的精神卫生设施已经关闭。净化用于灌溉农田的水处理厂于6月关闭。

人道协调厅表示，除非认捐会议上承诺的资金在未来几周收到，否则将减少1200万人的口粮，至少250万营养不良儿童将被切断基本服务。

此外，1900万人将失去获得保健的机会，其中包括100万依靠联合国获得生殖健康的妇女。面向500万人的清洁水项目将于10月底关闭，成千上万的流离失所家庭可能会发现自己无家可归。