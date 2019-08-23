阿斯哈尔•马明在鞑靼斯坦会见俄罗斯政府总理梅德韦杰夫

哈通社/喀山/8月23日—据总理府官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明22日对俄罗斯进行工作访问。

访问期间，总理在鞑靼斯坦会见俄罗斯政府总理德米特里•梅德韦杰夫。会谈中，双方就今年4月托卡耶夫总统正式访问俄罗斯期间达成的双边协议的执行情况等问题进行讨论，同时提到了在纳扎尔巴耶夫和普京的领导下两国建立的全面战略伙伴关系。

此外，两国总理还重点讨论了进一步发展在经贸、投资、工业、能源、农业和运输领域的合作关系，同时谈到了边境合作和一体化进程方面的热点问题。

俄罗斯是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴。去年，两国双边贸易额同比增长13%，达185亿美元。今年上半年，双边贸易额达88亿美元。

车位，马明强调了哈萨克斯坦在货物供应方面的巨大潜力，并指出有必要继续扩大商品和服务范围，建立企业间的直接联系，促进向第三国市场的推广。

在访问框架内，政府总理前往位于鞑靼斯坦的«卡玛斯»（KAMAZ）卡车和发动机制造商。据了解，哈萨克斯坦«Agromash Holding»控股公司目前与«卡玛斯»在工业合作领域的联合行动纲领框架内实施多个项目，其中包括用于生产货车相关配件和特种机械的工厂建设项目。

总理还参观了俄罗斯石油生产商Tatneft旗下的TANEKO炼油厂，以及位于喀山的直升机制造厂和工业园区化学城科技城市(TECHNOPOLIS KHIMGRAD)。

此外，阿斯哈尔·马明还与俄罗斯«Wildberries»在线零售商总干事塔季扬娜·巴卡尔丘克举行会面，讨论了有关在哈萨克斯坦建立和扩展商业物流中心的相关计划。

根据会谈结果，阿斯塔纳国际金融中心同«Wildberries»公司签署了谅解备忘录，并向该公司颁发了注册证书。

访问期间，马明同梅德韦杰夫一起出席了2019喀山国际技能竞赛（WORLDSKILLS KAZAN）开幕典礼，会见了哈萨克斯坦代表团，并祝愿他们在比赛中取得优异成绩。

【编译：达娜】