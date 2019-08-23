外长会见阿联酋驻哈大使阿勒扎贝尔

哈通社/努尔-苏丹/8月23日——据外交部消息，外交部部长贝布特·阿塔姆库洛夫22日会见阿联酋驻哈萨克斯坦特命全权大使默罕默德•阿勒扎贝尔。

会谈中，双方就双边政治、经济和人文领域合作关系前景，以及国际议程热点问题进行了讨论。

外长说：«哈萨克斯坦高度重视与阿联酋之间建立的友好合作伙伴关系。我们愿意进一步加深所有领域互信互利合作，以及加强国际议程框架下的共识。»

阿联酋大使向阿塔姆库洛夫转交了阿拉伯联合酋长国总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬邀请哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对该国进行访问的信函。

此外，双方还就哈萨克斯坦-阿联酋政府间理事会第7次会议筹备情况，以及会议议程问题进行了讨论。

最后，双方就哈萨克斯坦、俄罗斯和阿联酋共同实施的加加林发射台的现代化三边项目，以及«巴伊铁列克»火箭发射综合体项目进行了讨论。

阿勒扎贝尔大使就哈萨克斯坦为阿联酋航空航天领域的发展提供的支持表示了感谢。他同时还表示，今年9月25日，阿联酋首位航天员将从拜科努尔航空航天基地升空，阿联酋航天局局长将现场观看发射过程。

【编译：小穆】