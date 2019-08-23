阿斯哈尔·马明视察阿克托别市环城公路建设项目

哈通社/阿克托别/8月23日– 正在对阿克托别进行工作视察的哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明听取了有关当地道路基础设施的建设项目进展及未来发展方案的汇报。

从2011年开始，阿克托别市启动了环城公路项目。其中，城北环城路项目于2011~2013年施工建设共交付使用。而城南环城路项目自2014年启动，至目前仍在建设当中。





阿克托别州客运和汽车道路管理部门负责人介绍称，阿克托别城南环城路设计总长度为35公里，已完成其中第一阶段的21公里路段建设工作，第二阶段包括桥梁建设项目，预计将于2020~2021年完工。

负责人在向总理进行的汇报中指出，后续工程预计将花费大约28亿坚戈资金。

此外，阿克托别至奥尔斯克公路的养护工程也需要财政提供5亿坚戈支持。





据悉，阿克托别市城西环城路项目目前已进入筹备阶段。相关工程的技术和经济评估报告已经交付政府审议。

总理视察了正在施工的桥梁工程项目，并询问了有关资金的情况。

根据此前报道，政府总理阿斯哈尔·马明正在对阿克托别州进行工作视察，视察中总理对该州的居民住房问题予以了关注。

【编译：木合塔尔·木拉提】