国防部公布了搜救行动相关信息

哈通社/努尔-苏丹/8月23日– 哈萨克斯坦国防部23日公布对天山山脉失踪登山者救援行动的相关信息。

通报称，由军方高山部队军人组成的搜救团队19-22日期间对吉尔吉斯境内天山山脉托木尔峰区域进行了大面积搜索，但未能发现三名失踪的登山者。

搜救期间，由于天气恶化等因素，搜救行动曾一度被迫停止，但只要情况允许，搜救人员就会择机出动。仅20日一天，搜救直升机便在复杂环境条件下对海拔5100米至6000米高山区域，被认为是失踪人员可能被困的地点进行了14次搜索。

为了明确热成像仪提供的图像，搜救人员驾驶直升机抵近至据山峰仅70米区域进行肉眼观察，但依然没能发现三名登山者的踪迹。

托木尔峰的广袤面积和复杂的地形环境对搜救行动造成了不小的困难，而不断变化的天气状况也常常对行动形成障碍。雨雪不断，且当地还降下了1.5米厚的降雪，增加了雪崩的危险，国防部指出，在这样的条件下再派出步行搜救团队是及其不明智的。

国防部通报称，天气实际上在8月14日就开始恶化，而与登山者的最后一次联系是在8月15日进行的，当时登山者称他们处在海拔6600至6900米之间的区域，并称其中一人已经死亡。两名登山者当时报告称，大风刮走了他们的帐篷和其他设备，他们为了躲避寒风蜷缩在雪坑当中。

吉尔吉斯方面随后的救援行动因天气原因并不顺利，18日派出的直升机也没能发现失踪者的踪迹。而且失踪登山者们所在的山区当天还发生了多次雪崩。

根据此前的报道，哈萨克斯坦国防部派出的救援团队目前已经返回位于托木尔峰的出发基地，搜经行动已经停止。

专业人士分析认为登山者们幸存的可能性已经微乎其微。

【编译：木合塔尔·木拉提】