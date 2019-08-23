挪威科学家：每日做家务可帮助减少早死风险

哈通社/努尔-苏丹/8月23日 -- 据香港《星岛日报》报道，很多人都知道，做家务可以消耗卡路里。然而，挪威科学家发现，像做家务这样的轻微运动，不仅能消耗卡路里，只要每天都做，还可以帮助减少早死风险。

据报道，挪威奥斯陆大学学院找来3.6万名40岁以上的成年人做实验，分别追踪他们的日常活动，并根据他们活动的活跃程度分成4组，调查近6年，分析他们的健康状况。该研究也被刊登于《英国医学期刊》。

结果显示，有6%参与者（2149人）在调查期间内过世，任何程度的身体活动都与降低死亡风险有关。举例而言，活跃程度属第三级别的人，进行了60分钟的温和活动或5分钟中度活动，比活跃程度最低的人相比，死亡风险减少52%。

另外，活跃程度属第二级别的人死亡风险减少66%，最活跃的人减少73%。

科学家指出，任何强度的活动都能降低死亡风险，即使是使用吸尘器打扫地板、修剪草坪、快步走等，都能减少一半死亡风险，证明了«做点事什么总比无所事事好。»

不过科学家建议，如果想要更健康，还是每天至少做24分钟的中等强度活动，例如快走或其他身体活动。相反的，每天坐着工作9.5小时，会带来心脏病、肥胖、糖尿病、癌症风险，早死风险增加2倍。