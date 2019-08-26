联合国呼吁国际社会就军备控制达成新共识

哈通社/努尔-苏丹/8月26日 -- 联合国强调应避免由于破坏《中导条约》而引起新的军备竞赛。

据联合国新闻消息，联合国负责裁军事务的副秘书长中满泉上周五在安理会就美国试射中程巡航导弹举行的紧急会议上表示，《中程核力量条约》的终结不应成为导弹开发、获取和扩散方面新的无约束竞争的催化剂。所有国家应避免破坏稳定的事态发展，并就国际军备控制的新的共同道路紧急寻求达成一致。

中满泉表示，《中程核力量条约》在减少风险、建立信任和帮助结束冷战方面发挥了重要作用，该条约最近解体消除了发展和部署破坏稳定和危险类别导弹的少数限制之一。

她强调，军备控制和裁军措施，包括与导弹有关的措施，在上次冷战高峰时期的预防冲突、减轻风险、降低冲突和缓和紧张局势方面发挥了至关重要的作用。

中满泉表示，尽管出现了各种令人震惊的事态发展，但世界仍然没有关于导弹的普遍规范、条约或协定。今天，只有俄罗斯联邦和美国可能拥有的某些导弹的数量受到具有法律约束力的限制。

她指出，«导弹及其技术控制制度»和《防止弹道导弹扩散海牙行为准则》等措施虽然很有价值，但不足以应对导弹及其扩散对国际和平与安全构成威胁的各个方面。越来越多的国家，包括现有多边安排之外的国家，继续获取和发展其弹道导弹能力。

中满泉表示，在维护国际和平、安全与稳定的共同努力中，防止破坏稳定的武器扩散和出现仍然是国际社会的一项至关重要的未完成的任务。展望未来，迫切需要新的国际办法，包括具有法律约束力的多边办法，在处理导弹的各种问题方面达成共识和协议。安理会对这些挑战给与更多关注可以推动这些努力。

美国国防部19日证实，已经对一枚地面发射的巡航导弹进行了飞行测试，该导弹在飞行500多公里后击中了预定目标。这标志着美国在8月2日正式退出《中程核力量条约》后首次进行中程巡航导弹试验。

美国和苏联在1987年签署了《中程核力量条约》，并在第二年批准了该条约。该条约禁止拥有、开发和试验射程为500-55000公里的地面发射导弹。

美国和俄罗斯相互指责对方未遵守《中程核力量条约》，此外，美国还认为新的军备控制协议需要将目前不受限制的中国包括进来。然而，中国表示不会与俄罗斯和美国进行军备控制谈判。它表示，自己的核能力是有限的，其核政策是负责任和透明的，不会对国际和平与安全构成威胁。

此次安理会会议应俄罗斯和中国的要求召开。包括美国、俄罗斯和中国在内的15个安理会成员在会上就导弹问题阐述了各自的立场。



