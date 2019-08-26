阿拜文学晚会在雅典举行

哈通社/雅典/8月26日——第85届国际图书馆协会联合会大会框架下，哈萨克斯坦国家图书馆和哈萨克斯坦驻希腊大使馆日前在雅典举行了《阿拜-伟大草原诗人》文学晚会。

据我国驻希腊使馆消息，希腊各大学院代表、商界代表和社会文化功勋人士们，以及各国驻希腊使馆外交官们、国际组织代表和媒体代表出席了活动。

哈萨克斯坦驻希腊大使阿列克谢•沃尔科夫在讲话中表示，根据托卡耶夫总统签署的命令，哈萨克斯坦于明年将举行阿拜诞生第175周年。他还称，在世界著名哲学家们家乡举行阿拜文学晚会具有重要意义。





沃尔科夫表示，阿拜曾在自己《阿拜箴言集》中提起过关于苏格拉底的哲学思想。

活动框架下，哈萨克斯坦大使向希腊国家图书馆赠送了哈萨克斯坦国家图书馆和希腊«MM Publication»公司联合出版的《哈萨克斯坦国家图书馆希腊语书籍》主题目录。据他介绍，该目录包含了中亚国家图书馆收藏的希腊语书籍。





此外，国家图书馆馆长巴赫特扎玛勒·沃斯潘诺夫向我国驻希腊大使馆和希腊国家图书馆赠送了翻译成外语的阿拜文学作品和阿拜诗歌集。

最后，组织方为出席活动的贵宾们朗诵了阿拜诗歌，并演唱了伟大诗人创作的歌曲。

【编译：小穆】