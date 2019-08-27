无核武器区国际研讨会将在首都举行

哈通社/努尔-苏丹/8月27日– 今年的8月29日，是禁止核武器国际日十周年。为庆祝这一重要的国际性纪念日，哈萨克斯坦将在首都努尔-苏丹市举办旨在巩固无核武器区努力的国际研讨会。

哈萨克斯坦外交部发言人阿伊别克·司马迪亚洛夫表示，此次国际研讨会由哈萨克斯坦外交部与联合国裁军事务厅联合主办，会议将于8月28-29日期间在努尔-苏丹市举行。

据悉，参会代表包括所有现有的无核武器区国家（拉丁美洲、非洲、南太平洋、中亚、东南亚区域）以及作为特别代表参会的蒙古国，此外还包括国际原子能机构和全面禁止核试验条约组织的代表。

研讨会期间，与会各方将就无核化合作的前景和主要措施，以及对区域间合作的制度化等问题开展深入交流。

据司马迪亚洛夫透露，8月29日，纽约联合国秘书处将举行关于哈萨克斯坦批准《禁止核武器条约》的仪式。

值得一提的是，1991年8月29日，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫签署总统令，关闭了塞梅核试验场。2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。

【编译：木合塔尔·木拉提】