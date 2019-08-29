外长阿塔穆库洛夫会见联合国开发计划署和儿童基金会代表

哈通社/努尔-苏丹/8月29日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外长贝布特·阿塔穆库洛夫29日会见联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表雅库普•贝里斯。

会谈期间，双方就2016-2020五年计划和2030年可持续发展议程的落实情况，以及在官方发展援助框架内的合作问题进行讨论。

阿塔穆库洛夫表示，哈萨克斯坦政府在可持续发展目标方面开展了有效和系统性的工作。今年7月，我国在纽约举行的联合国政治论坛期间提交了可持续发展目标进展情况自愿审查报告。

贝里斯对哈萨克斯坦与开发计划署之间日益发展的合作关系表示满意，并向外长介绍了开发计划署在哈萨克斯坦的活动和项目等，同时就哈萨克斯坦政府在阿拉木图开设联合国新办公楼表示了感谢。

随后，外长还与联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦新任代表阿尔图尔·范·迪森举行会谈。儿童基金会方面就哈萨克斯坦政府向儿童保护问题方面提供的支持表示了感谢。目前，双方就少年司法制度发展的有关项目方案开展合作。

值得一提的是，联合国开发计划署是哈萨克斯坦境内最大的联合国机构，于1993年启动了对哈萨克斯坦的援助方案。哈萨克斯坦政府于1994年10月同联合国开发计划署签署合作协定。

儿童基金会于1992年启动在哈萨克斯坦的相关工作。 1999年，儿童基金会驻中亚和哈萨克斯坦区域办事处在阿拉木图开业，2001年在努尔苏丹开设办事处。

【编译：达娜】