托卡耶夫总统：国际紧张态势仍然存在

哈通社/努尔-苏丹/8月29日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在首都努尔-苏丹举行的«无核世界与全球安全纳扎尔巴耶夫贡献奖»颁奖典礼上发表讲话时表示，在无核化领域，当今国际社会仍然存在紧张局势。

托卡耶夫在讲话中说：«目前，国际社会普遍认同哈萨克斯坦首任总统在全球无核化运动的领导者。他为全球无核化和保障区域安全做出了巨大贡献。这些年来，纳扎尔巴耶夫先生提出了一系列重要的倡议，而这些倡议已成为保障国际安全领域的重要因素。其中包括，在中亚建立无核化地区框架下与国际原子能机构合作建立低浓缩铀银行，以及在伊朗核问题当中的调解使命。这些倡议都加强了国际稳定和信任的基础。尽管如此，当今国际社会仍然存在着紧张的局势。哈萨克斯坦首任总统在<21世界无核化世界>宣言中提到过这些问题。»

据悉，哈萨克斯坦首任总统29日向国际原子能机构前总干事天野之弥（已故），以及全面禁止核试验条约组织执行秘书拉斯纳·泽尔博颁发了«无核世界与全球安全纳扎尔巴耶夫贡献奖»。

首任总统纳扎尔巴耶夫、现任总统托卡耶夫、政府总理阿斯哈尔·马明，以及外国驻哈外交使团代表等人出席了活动。

【编译：小穆】