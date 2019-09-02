外交部：自中国搬迁旧工厂来哈国的说法纯属谣言

哈通社/努尔-苏丹/9月2日 – 哈萨克斯坦的外交部副部长叶尔梅克•阔谢尔巴耶夫称，有关中国将把废旧工厂迁移至哈萨克斯坦的消息纯属谣言。

在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上，阔谢尔巴耶夫说：«在哈萨克斯坦的投资商名录当中，中国并不居于首位。众所周知，排在首位的外来投资国家是荷兰（独立至今对哈投资达870亿美元）。第二位是美国（370亿美元），之后是瑞士（230亿美元）、中国（170亿美元）、法国（150亿美元）。哈萨克斯坦与中国政府之间有联合委员会，根据该委员会双方共同制定了一些合作方案。这样的合作我们同其他国家也有开展。目前国际上贸易战兴起，制裁也越来越多。在这样的情况下投资者寻求的是稳定的环境，他们自然不可能在有风险的地方投资，而会选择所有条件都完善的国家。我们面前的目标，就是让哈萨克斯坦成为这样的国家，吸引更多地外资。»

随后，副部长对互联网社交媒体上盛传的«将有55座中国的废旧工厂被搬迁到哈萨克斯坦»的信息进行了回应。

«没有这个55个工厂的计划。我曾经听说过，在一些博主或者WhatsApp群中传播过55个旧工厂的消息。我们正式的回应是——不存在这种计划，不会搬来所谓的旧工厂。所有的项目都经过了我们的挑选，经过了必须的国家审核程序。这些项目由私营企业执行，不可能会有人选择接收废旧工厂。就算有这种想法，我们的委员会也会予以禁止。哈中之间的55个合作项目指的并不是工厂。我们每年同中方举行两次委员会会议，就每个合作项目的情况和面临的问题进行讨论。其中没有旧工厂。» 阔谢尔巴耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】