民族和睦大会副主席会见摩尔多瓦驻哈大使

哈通社/努尔-苏丹/9月3日--哈萨克斯坦和睦大会副主席兼秘书处主任詹塞伊特•图伊梅巴耶夫3日在位于首都的«友谊之家»会见摩尔多瓦驻哈大使安德烈·内古塔。

会谈中，图伊梅巴耶夫指出，哈萨克斯坦支持所有民族的文化发展，并表示这有助于确保国家社会稳定和民族团结，而民族和睦大会正是这项政策的有力基础。

据图伊梅巴耶夫介绍，目前，哈萨克斯坦全国各地共有1000多个民族文化协会和40所友谊之家，以及近5000个社会和睦理事会和母亲理事会。

此外，哈萨克斯坦共有24所学校提供乌兹别克语、维吾尔语、塔吉克语母语教学。而在全国139所混合学校中，有超过10万名在哈少数民族学生可接受本民族语言的教育课程。

在此方面，内古塔大使就哈萨克斯坦为摩尔多瓦侨民提供充分的发展条件表示感谢，并表示计划扩大与在哈摩尔多瓦侨民之间的文化联系。

值得一提的是，民族和睦大会根据首任总统纳扎尔巴耶夫的决定成立于1995年3月1日。该大会从诞生之日起，就以其广泛代表性、巨大包容性，成为团结、动员哈国各族各界人士和一切爱国力量服务于民族大团结事业和经济建设的重要组织。

【编译：达娜】