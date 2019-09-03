哈萨克斯坦与拉脱维亚建立互信共赢合作关系

哈通社/努尔-苏丹/9月3日—据拉脱维亚外交部消息，中亚是拉脱维亚的优先合作地区之一，而哈萨克斯坦在这一伙伴关系中发挥了重要作用。

消息称，两国在运输和物流领域之间的合作是双边议程中的重要事项之一。哈萨克斯坦是中亚地区的中转枢纽，为拉脱维亚出口货物至中亚、东亚和南亚发挥着重要作用。而拉脱维亚也为哈萨克斯坦货主提供了安全有效的货物运输和分销服务。

同时，两国之间的直航航班于去年恢复。目前，波罗的海航空公司每周执行三次里加和阿拉木图之间的直航航班。这为两国旅游业和商业的发展提供了有利条件。

此外，两国还非常重视教育领域合作，特别是大学之间的互动联系。2018/2019学年，来自哈萨克斯坦的214名学生在拉脱维亚大学接受教育。

据其称，拉脱维亚在采用欧盟标准方面还有很长的路要走，在此方面，拉方专家正在就食品安全、家畜卫生、教育、标准化和清洁技术实施问题向哈萨克斯坦进行咨询。

哈萨克斯坦与拉脱维亚基于相互理解和信任的建设性合作关系在双边形式和国际组织框架内都取得了良好发展。在过去的28年中，两国在政治、经济、文化和人道主义领域开展了密切合作。

值得一提的是，1992年12月10日，哈萨克斯坦同拉脱维亚正式建立外交关系。拉脱维亚驻哈使馆于2004年正式开放。

【编译：达娜】