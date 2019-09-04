纳扎尔巴耶娃会见联合国秘书长特别代表娜塔莉亚•格尔曼

哈通社/努尔-苏丹/9月4日—据参议院新闻消息，参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃4日会见联合国秘书长特别代表兼联合国中亚区域预防性外交中心主任娜塔莉亚·格尔曼。

会议期间，双方就区域合作、加强预防性外交、支持妇女和青年倡议等问题进行讨论。

议长指出，哈萨克斯坦支持联合国的各项倡议，发展与联合国及其各机构之间的合作关系是哈萨克斯坦外交政策的优先方向，并感谢联合国领导层对哈萨克斯坦提出的国际倡议给予的支持。

格尔曼表示，哈萨克斯坦在经济和社会发展方面取得了举世公认的惊人跨越。同时，哈萨克斯坦正在为全球和平、稳定和安全作出重要感谢，格尔曼对此表示了感谢。在此方面，她还表示希望哈萨克斯坦能够参与中亚地区妇女组织的建设工作。

纳扎尔巴耶娃对该倡议表示了支持，并表示国家应支持妇女参与公共行政，融入经济和社会的发展。

此外，双方还讨论了青年政策问题。格尔曼表示，目前中亚地区内超过50%的29岁以下年龄段的青年居住在此。在此方面，格尔曼计划将于今年在该地区建立旨在促进青年预防性外交发展的支持中心。

议长高度赞赏联合国中亚区域预防性外交中心在青年领域的工作成果，她指出，首任总统纳扎尔巴耶夫宣布2019年为青年年，并表示政府在此框架内实施了诸多针对支持青年的就业、创业和促进志愿者工作的相关计划。

最后，双方就与联合区域中心在跨界水资源利用和保护领域的相关工作展开讨论。

在此方面，纳扎尔巴耶娃指出，哈萨克斯坦近期成立了环境、地质和自然资源部，同时新的环境法也在制定中，所有工作都与区域中心使命相符。此外，议长还提议应与中亚国家一同制定一项有助于解决水生态问题的长期战略文件。

【编译：达娜】