俄罗斯在哈贷款余额远超其他国家

哈通社/努尔-苏丹/9月4日 -- 哈萨克斯坦央行近日发布《国家收支平衡及外债情况报告》，截至2019年4月，哈银行对非居民或法人发放贷款余额约7.9亿美元。

其中，美元贷款余额4.8亿美元（占比61.3%）；坚戈贷款余额2.2亿美元（27.8%）；卢布贷款余额7010万美元（9%）；欧元贷款余额1530万美元（1.9%）。

从贷款原始期限来看，1年期以内贷款余额6170万美元，1-3年期贷款余额1.3亿美元，3-5年期贷款余额1.2亿美元，5年期以上贷款余额4.7亿美元。

非银行法人贷款所占比重最大，贷款余额达5.6亿美元，银行法人贷款余额2.2亿美元，自然人贷款余额仅为930万美元。逾期贷款达1.3亿美元，占非居民或法人总贷款余额的16.4%。

俄罗斯居民或法人在哈银行贷款余额远超其他国家，达到4.5亿美元，以5年期以上长期贷款为主。其中，非银行法人为主要借贷方，贷款余额为3.5美元。

逾期贷款中的98%来自俄罗斯借贷方。格鲁吉亚位居第二名，在哈贷款余额9410万美元，以3-5年期贷款为主。荷兰紧随其后，在哈贷款余额8610万美元，以5年期以上美元贷款为主，主要借贷方为非银行法人。

其他在哈贷款的主要国家还包括：吉尔吉斯斯坦（8520万美元）、阿联酋（2810万美元）、白俄罗斯（2200万美元）、乌克兰（710万美元）、英国（640万美元）、土耳其（400万美元）等。

【编辑：木合塔尔·木拉提】