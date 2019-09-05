联合国秘书长特别代表高度赞赏哈萨克斯坦“朱桑”人道主义行动

哈通社/努尔-苏丹/9月5日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外长贝布特·阿塔穆库洛夫日前会见联合国秘书长特别代表兼联合国中亚区域预防性外交中心主任娜塔莉亚·格尔曼。

会谈期间，双方就和平与安全领域的区域合作、打击恐怖主义、加强预防性外交，以及水能源等问题进行讨论。

外长表示，哈萨克斯坦支持联合国区域中心的各项工作，并向格尔曼介绍了我国在可持续发展、和平与安全领域的相关举措。

格尔曼高度赞赏哈萨克斯坦对反恐斗争领域做出的贡献，并指出从叙利亚和伊拉克接回哈萨克斯坦公民的«朱桑»人道主义行动，为其他国家做出了榜样。

据了解，在该行动框架内，哈萨克斯坦政府从战乱的叙利亚地区解救出600余名自国公民，当中还包括许多儿童。

此外，格尔曼向外长就该区域中心旨在促进妇女和青年积极参与预防性外交、解决冲突、维持和平进程中的相关倡议进行了介绍。

同时，双方强调有必要与中亚国家一同制定在跨界水资源利用和保护领域方面的相关长期合作文件。

值得一提的是，联合国中亚区域预防性外交中心于2007年12月10日在中亚各国的倡议下在阿什哈巴德成立，旨在加强区域国家在预防冲突领域的能力。

【编译：达娜】