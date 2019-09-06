国家社会信任会议首届大会在首都举行 托卡耶夫总统出席

哈通社/努尔-苏丹/9月6日 -- 直属总统的国家社会信任会议首届大会6日在首都努尔-苏丹的独立宫中举行。

会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。

总统在大会致辞中说：«我们所有人都应该公开的讨论所有与公共事务有关的问题，并提出切实的意见。作为共和国的总统，我在行使职责期间会重视这些建议。这样的联动，将有助于旨在发展国家的各项改革进程的有效推进。这项工作要由我们共同完成。我们应该制定一个振兴国家的计划。»





总统随后对参会者们坚持的公民立场表示支持，并强调积极地参与社会活动有利于和谐、高效的公民社会建设。

«这个世界上不存在所谓刻在基因当中的冲突，对抗和仇恨也不是我们民族的传统。自古以来，我们都一贯坚持通过对话和协议的方式，解决各种复杂的问题。在当下的国家意识形态当中，也并不存在所谓的‘人民的敌人’、‘第五纵队’、‘外国代理人’等，今后也不会出现。这种做法与我们不相符合。我们相信我国公民的爱国主义立场。注重民主的发展模式，是国家发展的重要支柱。在哈萨克斯坦的历史上，正是通过对民主基础的坚守，我们得以跨越了许多艰难险阻。国家共识——是我们的历史传承。»总统说。





国家社会信任会议是直属总统的咨询机构。成立该机构的主要目的，是通过与公众、政党、民间社会代表进行广泛讨论的基础上，收集社会舆论对公共政策热点问题提出的建议和意见，作为政府推行相关政策过程中的重要参考。国家社会信任会议在工作中将受哈萨克斯坦共和国宪法和法律条款的规范。

国家社会信任会议成员由知名的国家和社会功勋人士、政党、非政府组织代表构成。

哈萨克斯坦共和国总统办公厅负责人、哈萨克斯坦共和国人权事务专员、哈萨克斯坦共和国儿童权利专员、哈萨克斯坦企业家保护专员将根据其职务被纳入到信任会议的相应位置中。

此外，还将根据主席的决定，吸纳部分地区级信任会议以及其他无党派人士。

值得一提的是，今年7~8月在阿拉木图和努尔-苏丹市组织了国家信任会议成员见面会，并就举办首届大会前的筹备会议达成了一致。

8月28日，总统办公厅主任、总统直属国家社会信任会议副主席克里姆别克•库谢尔巴耶夫主持召开工作会议，讨论关于举行国家社会信任会议首届会议问题。会议决定于9月6日在首都努尔-苏丹举行总统直属国家社会信任会议首届大会。

托卡耶夫总统于6月12日在就职典礼发表讲话时宣布设立国家社会信任会议，并于当天签署了《关于组建哈萨克斯坦共和国总统直属的国家社会信任会议》总统令。7月17日，总统签署命令，正式成立国家社会信任会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】