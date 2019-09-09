哈萨克斯坦五部国产电影在俄罗斯展映

哈通社/莫斯科/9月8日 – 俄罗斯首都莫斯科9月8~11日举办哈萨克斯坦国产电影展示周活动。

据kazembassy.ru消息，在俄罗斯的哈萨克斯坦文化日框架下，9月8~11日期间，俄罗斯首都莫斯科的两个电影院举行哈萨克斯坦国产电影放映周活动。

此次展示周期间，将展示5部哈萨克斯坦国产电影。

分别是：《哈萨克汗国：黄金王座》（2018年）、《阿姆列》（2018年）、《与爱情有关的史诗》（1954年）、《骗子科舍》（1964年）、《潘菲洛夫28勇士》（2016年）。

放映活动将在莫斯科的特列季亚科夫画廊电影放映厅和伊柳津电影院（Иллюзион）举行。

具体放映时间分别是（莫斯科时间）：

《哈萨克汗国：黄金王座》9月8日16:30时 在特列季亚科夫画廊电影放映厅

《阿姆列》9月8日19:00时 在特列季亚科夫画廊电影放映厅

《与爱情有关的史诗》9月9日17:00时 在伊柳津电影院

《骗子科舍》9月10日17:30时 在伊柳津电影院

《潘菲洛夫28勇士》9月11日17:00时 在伊柳津电影院

【编译：木合塔尔·木拉提】