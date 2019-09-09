中亚国家学者在布拉拜讨论生态旅游发展问题

哈通社/阔科谢套/9月9日 —— 据阿克莫拉州州政府消息，中亚国家生态旅游发展问题研讨会日前在布拉拜国家公园举行。

消息称，该研讨会在阿克莫拉州政府的支持下，由总统直属战略研究中心和联合国中亚地区预防性外交中心在中亚国家分析人士第二届论坛框架下联合举办。





阿克莫拉州副州长叶尔梅克•玛尔哲赫帕耶夫出席研讨会开幕仪式并致辞。

副州长在讲话中表示，布拉拜国家公园目前成为独联体国家当中最受欢迎的疗养旅游地点。此外，阿克莫拉州正在推动该地区其他旅游景点的发展。

他同时还指出，中亚国家应联合推动旅游业的发展。

联合国中亚地区预防性外交中心特别代表戈尔曼先生指出了该活动为促进生态旅游业发展的重要作用。

«这是我首次来到布拉拜景区。我在这里发现，哈萨克斯坦历史上的生身之地与现代技术和创新思想和谐共存。此外，正确制定了引资和旅游业发展方向。联合国中亚地区预防性外交中心愿意扩大双边合作。»他说。





根据会议结果，中亚国家研究中心领导们和联合国中亚地区预防性外交中心特别代表签署了中亚国家分析人士第二届论坛会议纲要。根据该文件，各方就进一步推动合作发展、水资源、环保和生态旅游等领域联合行动达成了共识。

【编译：小穆】