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    哈萨克斯坦政府批准旨在落实国情咨文的国家计划

    11:52, 10 9月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔-苏丹/9月10日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明10日主持召开政府工作会议。

    经过讨论，会议批准通过旨在落实哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫国情咨文《建设性的社会对话——哈萨克斯坦稳定与繁荣的基础》的国家计划。

    据悉，国家计划共分5大方向，包含总计81个具体的工作任务。其中，«现代化的有效国家»方向11项任务，«保障公民的权力和安全»方向15项任务，«发达包容的经济»方向27项任务，«社会现代化的新阶段»方向18项任务，«强大的地区——强大的国家»方向10项任务。


    马明总理表示，在国情咨文中，总统已经就主要的五大方向阐明了应该完成的目标，这份国家计划正式在此基础上进行整理完成的。

    «在文件获得总统的正式批准后，各地方政府和机关应立即着手予以实施。»总理说。

    总理强调，国家计划的执行情况将对各地、各机构第一负责人提出更高的责任要求。


    «我们需要拿出切实的成果。»阿斯哈尔·马明说。

    根据总理要求，国家计划相关文件将由国家经济部连同总理办公室，立即提交至总统办公厅交付总统审阅。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    总统下达的任务 国情咨文 政府 总统的五大社会举措 黄金储备
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