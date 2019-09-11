托卡耶夫总统在中国社科院发表演讲

哈通社/北京/9月11日 – 正在对中国进行为期两天的国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，9月11日在中国社会科学院发表演讲。

在向社科院教授、专家以及哈萨克斯坦留学生发表的演讲中，托卡耶夫总统强调指出，社会科学在很大程度上决定了一个国家的发展道路。

托卡耶夫总统说：«中国社会科学院是一个具有国家意义的重要机构。这所学府中的中心与研究所，为国际科学研究视野做出了重要贡献。我尤其想要着重指出，中国社会科学院有研究哈萨克斯坦并了解哈萨克语的专家学者，这令人无比欣慰。我相信社科院专家的意见和建议，将能够有助于加强哈中互利合作。»





总统在演讲中指出，哈萨克斯坦和中国的历史有很多共通之处。 据他说，两国人民都充满了发展精神和进步的愿望。

«距今40年前，中国领导人和人民做出了明智的选择，开启了全面的改革进程。借助这些广泛的改革，中国如今成为了全球领先的大国。 30多年来，哈萨克斯坦也经历了一系列复杂而艰难的发展阶段，跨越了深层次的危机，进入了高速平稳发展的新道路。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，他的外交官生涯正是从北京开始的。在那些岁月中，总统见证了中国的一代伟人邓小平推动的改革开放政策的落实。总统还向中华人民共和国成立70周年表示祝贺，并指出这是实现中国全面建设小康社会总目标的一个里程碑性质的重要时刻。

总统同时强调，哈萨克斯坦通过迅速的现代化改革，在很短的时间内实现了跻身世界前50国家行列的目标。他表示，哈萨克斯坦将继续贯彻落实改革目标，以最终实现2050年国家发展战略。

«成为世界上最发达的30个国家之一——这是我们的总目标。 为了将国家发展提升至新的阶段，改善存在的问题，我们还需要付出更多努力和工作。»哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统在讲话中强调，保障国家主权独立，发掘经济潜力和不断改善人民生活水平，始终是他着重关注的焦点。他表示，将继续推动由首任总统纳扎尔巴耶夫开启的现代化改革进程，并延续哈萨克斯坦一贯的外交政策原则。在国际舞台上，哈萨克斯坦将继续发展与邻国和其他友好伙伴之间的互利合作。

«中国是我们的友好邻国，也是最早承认哈萨克斯坦主权独立和领土完整的国家之一。此外，中国也是首批在没有任何先决条件的情况下向哈萨克斯坦提供适当保障的核大国之一。在打击三股势力方面，哈中两国有着共同的立场，两国之间的对话也因此不断扩大。»托卡耶夫说。

总统随后详细的介绍了哈中关系的形成历史，概述了双方在经贸、物流运输和投资合作方面的优先方向。托卡耶夫总统着重强调了两国在人文领域合作的发展。

总统在演讲中用相当大的篇幅对当前的国际关系进行了分析。托卡耶夫认为，对国际法准则的侵蚀以及全国性合作机构影响力的削弱，是目前最大的风险。

«大国之间的紧张关系以及旧有的安全和军备控制机制的崩溃，冲突的增加——这一切都显示了一个全新的地缘政治态势。 我们不幸的见证了一系列严重情况的发生，而它们又进一步加剧了本已复杂的国际形势。»总统说。

总统指出，地缘政治竞争引发的经济和贸易战，很可能将导致全球经济失衡，并进一步加大各国之间的不平等。

此外，总统强调指出在世界许多地方依然存在着引起武装冲突的隐患，为保护自身利益而不惜动武的思想，增加了发生军事冲突的风险

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫认为，国际恐怖主义和大规模杀伤性武器的扩散仍然是国际上无法回避的问题。演讲中，总统详细的阐述了哈萨克斯坦为解决这些问题所提出的倡议和采取的行动。

«我国制定了一份特殊的政治文件，即《实现无恐怖主义世界行为准则》法典。通过在2013年为相关的对话提供平台，哈萨克斯坦为联合全面行动计划的实施做出了贡献。作为一个已经放弃世界第四大核武库的国家，我们愿意在朝鲜无核化进程中分享我们的经验。»他说。

总统认为，当前的全球对抗态势甚至比冷战时期更为严重。根据托卡耶夫的观点，冷战时期如果是属于两种不同意识形态和政治制度的对抗，那么如今的对抗则是出于大国之间国家战略利益的考量。

总统称，要解决当前的问题，就必须通过整个国际社会的共同努力。他强调指出，联合国在解决这一问题方面有着不可替代的特殊作用。

哈萨克斯坦始终坚定的支持联合国的活动，并认为联合国的改革进程应着重于提高其有效性和信誉。哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国，致力于敦促国际社会加强安全合作。我相信，中国能够对加强联合国的重要性产生建设性的影响。 作为联合国安理会常任理事国，中国在本组织中发挥着重要作用。»托卡耶夫说。

在演讲的最后，托卡耶夫总统阐述了哈萨克斯坦的基本立场。他表示，作为友好邻国和战略伙伴，哈萨克斯坦和中国应该共同走向进步和繁荣。

以哈萨克斯坦著名历史学家、东方学家克拉拉·哈菲佐娃与中国社会科学院之间的成功合作为例，托卡耶夫总统强调指出，他相信通过探寻哈萨克斯坦与中国之间新的有效战略伙伴关系，将有助于进一步加强两国«重要决策中心»之间的相互交流和互动，并扩大在相关应用技术领域的合作。

演讲结束后，托卡耶夫总统与在华哈萨克斯坦留学生举行了对话，并合影留念。

【编译：木合塔尔·木拉提】