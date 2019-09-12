科学家在太阳系外的一颗行星上发现水蒸气

哈通社/努尔-苏丹/9月12日 -- 据CNN报道，当地时间9月11日，一篇发表在英国《自然·天文学》杂志上的研究称，科学家们首度在太阳系外一个行星的大气中发现了水蒸气的存在，且该行星的温度也与地球相似，具备支持生命存在的两大条件。

这个代号为K2-18b的系外行星于2015年被发现，是美国宇航局观测到的«超级地球«行星之一。它距离地球约110光年，位于狮子座，质量是地球的8倍，体积为地球的两倍。

K2-18b按照其与所绕行恒星的距离估算，该行星上的温度应在47摄氏度到零下73摄氏度之间，与地球温度相似。

在目前所发现的超过4000个系外行星中，这是第一个已知有岩石表面且大气含水的行星。

该研究的第一作者，伦敦大学学院的安杰洛斯·齐亚拉斯表示，在一个除地球外可能适宜人类居住的星球上发现水，是一件非常令人兴奋的事情。

该研究的共同作者、伦敦大学学院的天文学家提内蒂说：«我们不能假定它的表面有海洋，但确实有此可能。»

不过，科学家们同时强调，尽管这个行星上可能有液态水，但K2-18b不是另一个地球。

研究团队成员瓦德曼表示，考虑K2-18b的质量，要在它的表面行走将相当困难，而且其承受的辐射强度也足以让人类患上癌症。