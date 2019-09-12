科学家在太阳系外的一颗行星上发现水蒸气
10:52, 12 9月 2019
哈通社/努尔-苏丹/9月12日 -- 据CNN报道，当地时间9月11日，一篇发表在英国《自然·天文学》杂志上的研究称，科学家们首度在太阳系外一个行星的大气中发现了水蒸气的存在，且该行星的温度也与地球相似，具备支持生命存在的两大条件。
这个代号为K2-18b的系外行星于2015年被发现，是美国宇航局观测到的«超级地球«行星之一。它距离地球约110光年，位于狮子座，质量是地球的8倍，体积为地球的两倍。
K2-18b按照其与所绕行恒星的距离估算，该行星上的温度应在47摄氏度到零下73摄氏度之间，与地球温度相似。
在目前所发现的超过4000个系外行星中，这是第一个已知有岩石表面且大气含水的行星。
该研究的第一作者，伦敦大学学院的安杰洛斯·齐亚拉斯表示，在一个除地球外可能适宜人类居住的星球上发现水，是一件非常令人兴奋的事情。
该研究的共同作者、伦敦大学学院的天文学家提内蒂说：«我们不能假定它的表面有海洋，但确实有此可能。»
不过，科学家们同时强调，尽管这个行星上可能有液态水，但K2-18b不是另一个地球。
研究团队成员瓦德曼表示，考虑K2-18b的质量，要在它的表面行走将相当困难，而且其承受的辐射强度也足以让人类患上癌症。
值得一提的是，这是天文学家首次在太阳系外发现在大气中有水蒸气的系外宜居行星。研究人员分析了 NASA 哈勃望远镜在 2016 ~ 2017 年间拍摄的数据，并通过专门开发的开源算法来分析遥远的行星。
【编辑：木合塔尔·木拉提】