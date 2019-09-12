欧亚经济联盟建议采用统一商品标识向第三国出口产品

哈通社/努尔-苏丹/9月12日 – 欧亚经济联盟欧亚经济委员会工业和农工综合体委员（部长级）亚历山大·苏博金建议哈萨克斯坦借助统一商品标识向第三国出口产品。

苏博金表示，后苏联国家的机械制造业的合作一直受到国家经济政策的限制，而欧亚经济联盟的成立为打破这种限制，促进机械制造业的发展带来了全新的动力。

«根据2018年的统计，采用合作生产模式的企业数量在机械设备制造当中占到了15%，在机动车生产中占到了14%，在电气设备制造中占到了10%。借助合作生产模式，近几年来哈俄两国之间的商品交易量增长了40%。»他说。

苏博金称，当前机械制造业企业计划在欧亚经联盟框架下建立一个共有的数据库。共有6000家企业将被纳入到这个数据库中，其中90家企业来自哈萨克斯坦。

预计至2020年，将有超过5万家企业加入这个数据库。

«2018年哈萨克斯坦机械制造业的增长在欧亚经济联盟当中居于前列，增幅达到了26%。其中，机动车和零部件生产增长40%，电气设备生产增长30%，机械设备生产增长7%，电脑和电子设备、光学产品生产增长30%。目前，合作生产的产品向第三国出口的相关机制正在不断完善当中。因此，在这样一个阶段中，为了防止陷入内部竞争，我认为有必要通过使用统一商品标识，推动我们的产品在外部市场上的销售。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】