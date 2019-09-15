哈萨克斯坦大使会见前挪威首相邦德维克

哈通社/努尔-苏丹/9月15日—哈萨克斯坦驻挪威大使叶尔肯·阿赫音詹诺夫日前会见奥斯陆和平与人权中心主席、前挪威首相谢尔•马格纳• 邦德维克（Kjell Magne Bondevik）。

据外交部新闻消息，邦德维克是挪威首个对哈萨克斯坦进行正式访问的首相（2004年），他还于2009年前来参加了第三届世界与传统宗教领袖大会。

会谈期间，大使向邦德维克就哈萨克斯坦当前的政治、司法和执法系统的改革，以及托卡耶夫总统于今年9月2日发表的国情咨文中的主要内容进行介绍。

邦德维克提到了曾与首任总统纳扎尔巴耶夫会晤期间的温馨回忆，并对现任总统托卡耶夫提出的改革倡议表示了支持。

同时，他还对哈萨克斯坦自愿放弃核武器、在建设无核世界方面所取得的成就，以及在促进民族间和宗教建对话方面所付出的努力表示赞赏。

«促进和平与正义的理念是我们所有人类的共同主题。»他说。

此外，邦德维克介绍了奥斯陆中心的相关工作，他指出，该中心是一个旨在促进和平、民主和人权的独立的非政府组织。

最后，他强调，哈萨克斯坦是中亚和欧洲之间的重要桥梁，新任总统托卡耶夫提出的改革计划前景光明，祝愿他今后的工作一切顺利。

【编译：达娜】