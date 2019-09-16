哈中超计算机项目将在阿里法拉比国立大学落实

哈通社/阿拉木图/9月16日 —— 据阿里法拉比哈萨克国立大学消息，哈萨克斯坦与中国政府间超级计算机项目将在法拉比国立大学IT技术园落实。

消息称，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前对中国进行国事访问期间，两国签署了《哈萨克斯坦共和国政府与中华人民共和国政府之间就中国政府向哈方提供超级计算机项目合作的协议》。该项目将在法拉比大学丝绸之路大学联盟国际IT技术园建设工程得到落实。

以硅谷模式建立的国际IT技术园将联合国内外130多所高校，将成立最先进的超级计算机和云技术中心。此外，«工业化4.0»集体使用中心和展览中心将在IT技术园区建成。目前，该IT技术园基础设施和办公楼建设工程进行当中。

值得一提的是，法拉比国立大学IT技术园将成为落实首任总统下达的IT产业形成和提高我国科技领域竞争力工作任务驱动。

托卡耶夫总统在北京举行的哈中企业家委员会第六次会议上讲话时，哈萨克斯坦支持哈中创新技术企业联合落实建立科技园和IT技术园项目。

由阿尔法拉比大学校长哈利姆·穆塔诺夫率领的代表团在访华行程框架下与中国浪潮集团签署了高科技领域的合作协议。会谈中，双方就高性能服务器、数据存储系统、生产个人电脑、先进数字技术转移、大数据、互联网、人工智能和云技术等领域联合项目和研究问题进行了讨论。

落实该项目将为《数字哈萨克斯坦》国家规划项目的落实，以及我国科技技术发展和经济现代化带来新的动力。





【编译：小穆】