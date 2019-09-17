塞梅核试验纪录片《风吹过的地方》在伦敦放映

哈通社/努尔-苏丹/9月17日—哈萨克斯坦首任总统基金日前在伦敦举办会议，讨论纳扎尔巴耶夫在核裁军与核不扩散领域提出的相关倡议。

首任总统基金驻英国代表处代表、哈英两国专家人员及学术界代表参加了此次活动。

值得一提的是，在国际反核试验日框架内，«无核世界与全球安全纳扎尔巴耶夫贡献奖»颁奖仪式8月29日在首都努尔-苏丹举行。当天，纳扎尔巴耶夫提出了有关在核裁军与核不扩散领域的新论点，旨在加强全球安全和信任。

活动期间，来自英国智库中心、剑桥、牛津和拉夫堡大学的专家人员，以及伦敦政治经济学院的教授们纷纷表示，纳扎尔巴耶夫提出的倡议在今天具有特殊的意义，并对哈萨克斯坦在促进和宣传和平与核裁军领域方面的全球领导力表示赞赏。

圆桌会议期间还放映了由英国导演安德烈•辛格执导的核试验纪录片《风吹过的地方》。影片描述了在冷战期间，美国和前苏联之间长达40年的核对抗为内华达和塞梅地区居民造成的巨大伤害，并讲述哈萨克斯坦和其首任总统纳扎尔巴耶夫为永久关闭塞梅试验场以及为全球反核倡议所作出的贡献。

此外，活动框架内，«ATOM»项目名誉大使卡热普别克•库尤科阔夫举办了反核画展，并在曼彻斯特和爱丁堡举行了相关活动。库尤科阔夫指出，多年来遭受放射性污染的哈萨克斯坦并未失去对和平的渴望，反而在拒绝大规模毁灭性武器方面成为了全人类的榜样。





【编译：达娜】