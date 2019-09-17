哈萨克斯坦代表团访问大马士革阿尔-法拉比陵墓

哈通社/阿拉木图/9月17日 – 在阿布·纳斯尔·阿尔-法拉比1150周年庆典筹备工作框架下，哈萨克斯坦代表团日前对叙利亚大马士革进行了访问。

据阿尔-法拉比大学消息，作为«精神文明复兴»国家计划及首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫《大草原的七个优势》文章精神指示下的重要活动，负责开展伟大学者、第二导师阿布·纳斯尔·阿尔-法拉比1150周年庆典筹备工作的哈萨克斯坦专项代表团日前抵达叙利亚大马士革，开始进行工作访问。

此次长久以来就在筹备进行的访问，得到了哈萨克斯坦驻黎巴嫩大使以及叙利亚驻哈萨克斯坦荣誉大使的支持。

阿尔-法拉比大学消息称，此次访问的目的是敬拜伟大学者的陵墓，并近距离的了解使用哈萨克斯坦赠款建造的«阿尔-法拉比文化历史中心及陵墓»目前的实际状况，组织2020年大思想家阿布·纳斯尔·阿尔-法拉比1150周年的庆祝活动。宣传友好国家之间共有的历史和文化财富，建立良好的交流模式。

此次访问的哈萨克斯坦代表团成员包括哈萨克斯坦阿尔-法拉比大学校长哈利穆卡伊尔•穆塔诺夫，哈萨克斯坦参议院议员阿力木江·库尔塔耶夫，著名导演谢尔盖·阿兹莫夫及其摄影团队，哈萨克斯坦国家电视台记者达尔汗·阿布迪科夫率领的摄制组，以及阿尔法拉比大学东方学系主任俄克提亚尔·帕尔托列等。

访问期间，代表团会见了大马士革市长阿迪力·阿努瓦尔·阿尔-阿拉比，并就已经完成建设工程的«阿尔-法拉比文化历史中心及陵墓»建筑群的未来发展情况进行了讨论。会谈中，哈利穆卡伊尔•穆塔诺夫代表哈萨克斯坦人民，对大马士革市长在极端困难的战争环境下，完好的保存阿尔-法拉比陵墓的努力表示了衷心的感谢。

«联系你我的历史有着悠久古老的脉络。出生于沃特拉尔（译注：中文古籍称为讹达剌）的伟大导师，以及曾在贵国历史上具有重要地位的帝王拜巴尔斯苏丹，都在大马士革这座城市长眠。这两位伟人，是连接着你我两个国家共同历史的文化桥梁，我们相信，这一共有的文化遗产将成为两国青年的精神食粮和财富。»他说。

访问期间，代表团还会见了大马士革大学校长穆罕默德·马黑尔·卡巴吉比教授。两位校长在会晤期间，就两所大学的教育合作深化问题相互交换了意见。哈利穆卡伊尔•穆塔诺夫还在对话中，强调了阿尔-法拉比的哲学思想对人类文明发展的重要影响。

校长还介绍了哈萨克斯坦阿尔-法拉比大学基于大思想家的理论并结合全新科学技术开发而成的«大学4.0»新型终端系统。据其透露，该项目已在联合国纽约总部进行了展示，并得到了联合国的支持以进行全球范围的推广。阿尔-法拉比大学将与联合国不同文明联盟合作，共同开展题为《善意公民社会的形成-现代大学的使命》的计划。截至目前，阿尔-法拉比大学已经同土耳其、埃及、意大利、中国、印度、保加利亚等国的12所高等学府开展合作，建立了«阿尔-法拉比»教育科研中心，并在土耳其和印度开设了阿尔-法拉比博物馆。

访问期间，哈萨克斯坦代表团在叙利亚国际学院举行了圆桌会议。会上，对阿尔-法拉比的生平及著作、哲学思想和成就，特别是其关于如何 «建立充满善意的城市»的理念进行了深入的讨论。会议最后，与会各方一致同意，将此次会议的举办地点命名为«阿尔法拉比»大厅。

代表团中的摄制组对«阿尔法拉比文化历史中心及陵墓»建筑群、拜巴尔斯苏丹陵寝以及大马士革城中的其他古代遗迹进行了取景拍摄，为有关这两位伟人的纪录片拍取了大量具有重要价值的影像资料。

【编译：木合塔尔·木拉提】