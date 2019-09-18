北京冬奥会和冬残奥会吉祥物正式发布

哈通社/努尔-苏丹/9月18日 —— 据中新网报道，北京2022年冬奥会吉祥物«冰墩墩»和冬残奥会吉祥物«雪容融»17日正式发布。

北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物发布仪式当天在北京冬奥组委园区举行。中共中央政治局常委、国务院副总理、第24届冬奥会工作领导小组组长韩正，中共中央政治局委员、北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇，国际奥委会主席托马斯·巴赫等出席了发布仪式。

北京冬奥会吉祥物«冰墩墩»以熊猫为原型进行设计创作。熊猫，是世界公认的中国国宝，形象友好可爱、憨态可掬，深受各国人民，尤其是青少年的喜爱。

墩墩，意喻敦厚、健康、活泼、可爱，契合熊猫的整体形象，象征着冬奥会运动员强壮的身体、坚韧的意志和鼓舞人心的奥林匹克精神。

«冰墩墩»头部外壳造型取自冰雪运动头盔，彩色光环装饰灵感源自于北京冬奥会的国家速滑馆——«冰丝带»，流动的明亮色彩线条象征着冰雪运动的赛道和5G高科技。«冰墩墩»左手掌心的心形图案，代表着主办国对全世界朋友的热情欢迎。

«北京冬奥吉祥物集中国和中国人民的精华和特色于一身。»国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，今天标志着北京又迈出历史性的重要一步，成为奥运历史上首个既举办过夏季奥运会、又将举办冬季奥运会的双奥之城。

冬残奥会吉祥物«雪容融»以灯笼为原型进行设计创作。灯笼代表着收获、喜庆、温暖和光明。

容融，意喻包容、宽容，交流互鉴，还包含了融合、温暖，相知相融的喻意。容融，表达了世界文明交流互鉴、和谐发展的理念，体现了通过残奥运动创造一个更加包容的世界和构建人类命运共同体的美好愿景。

«雪容融»顶部的如意造型象征吉祥幸福，装饰图案融入了中国传统剪纸艺术。其面部的雪块既代表«瑞雪兆丰年»的寓意，又体现了拟人化的设计，凸显吉祥物的可爱。

北京市市长、北京冬奥组委执行主席陈吉宁在发布仪式上致辞时表示，吉祥物的诞生，是社会各界广泛参与的成果，凝聚着国内外众多民众和专家的智慧。两个吉祥物生动可爱、独特精致，把中华文化元素、现代国际风格、冰雪运动特征、主办城市特色有机融为一体，生动展现了中国人民对北京冬奥会和冬残奥会的热切期盼、对全世界朋友的盛情邀约。