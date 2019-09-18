世界和传统宗教领袖大会提议为成员授予«志愿大使»称号

哈通社/努尔-苏丹/9月18日 – 在今天于首都举行的世界和传统宗教领袖大会第十八次秘书处会议，关于授予会议成员«志愿大使»称号的提议得到了与会各方的讨论。

据哈萨克斯坦新闻和社会发展部副部长玛拉特·阿兹勒汗诺夫透露，根据这项提议，在获得«志愿大使»称号后，大会成员将以这一身份在各类国际性对话平台上宣传世界和传统宗教领袖大会的主题思想和意图。

此外，据其介绍，与会成员成员也提出了改变即将召开的大会的模式以及丰富大会内容的建议。

«会议决定制定大会新模式的相关计划。工作组的所有成员均表达了将在促进国际宗教和文明间和谐对话的工作中，推动各自所在的国家、国际组织和伙伴机构，加强同纳扎尔巴耶夫中心之间合作的意愿。»他说。

据了解，今天在首都举行的会议旨在讨论第六届大会的成果以及秘书处工作的未来方向。此外，还将就2021年举行的第七届大会筹备情况进行讨论。

世界和传统宗教领袖大会由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫倡议、哈国政府筹办，每三年召开一次，旨在推动世界各宗教教派进行对话，并促进宗教领袖在维护世界和平方面的积极作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】