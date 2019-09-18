阿塔姆库洛夫出任工业和基础设施发展部长

哈通社/努尔-苏丹/9月18日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统18日签署命令，任命贝布特·阿塔姆库洛夫为工业和基础设施发展部部长。

贝布特·巴克尔吾勒·阿塔穆库洛夫于1964年出生在阿拉木图州，曾毕业于列宁哈萨克理工学院和圣彼得堡国立经济金融大学。

1985-1986年 在诺里尔斯克采矿和冶金综合体担任钢铁熔炼工；

1986-1991年 历任奇姆肯特铅冶炼厂熔炼工、技工、工程师等职务；

1991-2006年 在多家私营企业任职；

2006-2007年 任哈萨克斯坦驻俄罗斯大使顾问；

2007-2008年 任哈萨克斯坦驻伊朗大使顾问；

2008-2010年 任哈萨克斯坦驻德国法兰克福领事馆领事；

2010-2012年 历任哈萨克斯坦驻马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾等国特命全权大使；

2012-2014年 任哈萨克斯坦工业和新技术部行政秘书；

2014-2015年 任哈萨克斯坦投资和发展部行政秘书；

2015-2016年 任南哈州州长；

2016-2018年 任国防和航空航天工业部部长；

2018年12月起出任外交部部长。

【编译：小穆】