纳扎尔巴耶娃会见多名世界宗教领袖代表

哈通社/努尔-苏丹/9月19日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教领袖大会秘书长达丽哈·纳扎尔巴耶娃19日在首都努尔-苏丹会见俄罗斯正教会对外关系司宗教间对话秘书德米特类·萨福诺夫。

会谈期间，纳扎尔巴耶娃感谢萨福诺夫多年来对大会秘书处工作的积极参与和支持。

萨福诺夫感谢哈萨克斯坦对东正教的支持，并提到了莫斯科宗主教区牧首基里尔将于2021年对哈萨克斯坦进行访问的相关工作。

同时，参议院议长同爱资哈尔伊斯兰研究学院秘书长纳齐尔·穆罕默德·纳齐尔·阿亚德举行了会谈。

会谈期间，纳扎尔巴耶娃赞赏爱资哈尔伊斯兰研究学院旨在加强伊斯兰教的全球作用，促进世界和平方面的有效贡献，同时感谢爱资哈尔方面对该校哈萨克斯坦学生给予的教学帮助。

此外，在与伊斯兰世界联盟秘书长代表、国际援助与发展问题组织秘书长阿卜杜勒阿齐兹·阿赫马德·萨尔汉的会谈中，双方就世界和传统宗教领袖大会发展方面的合作方向进行了讨论。

萨尔汉感谢哈萨克斯坦领导人为世界各宗教创造了和平的对话平台，并指出纳扎尔巴耶娃所领导的对话平台在宗教和谐和内部稳定方面树立了良好典范。

【编译：达娜】