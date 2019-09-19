《哈萨克斯坦-日本：通往无核世界的道路》展览在东京举行

哈通社/东京/9月19日 —— 据哈萨克斯坦驻日本大使馆消息，《哈萨克斯坦-日本：通往无核世界的道路》展览19日在东京举行。

展览在哈萨克斯坦首任总统基金会、哈萨克斯坦外交部和驻日本大使馆、日本五井和平基金会（Goi Peace Foundation）的支持下，由哈萨克斯坦首任总统图书馆举办。展览展出了关于首任总统提出的建立无核化世界倡议书籍、摄影图集和文件等。

首任总统图书馆馆长阿米尔罕·拉赫穆扎诺夫在展览会开幕仪式上指出，哈萨克斯坦和日本都是受军用核武器严重影响的国家。他同时还表示，该类展览会首次在日本举行，展览展出了关于无核化主题的书籍、研究文件和摄影图集，以及首任总统纳扎尔巴耶夫曾获得的无核化领域勋章。

哈萨克斯坦驻日本全权大使叶尔兰•霍加塔耶夫说：“我们为日本民众展出了哈萨克手工艺品和民族服装。这对介绍我们的文化和历史至关重要。”

曾在哈萨克斯坦留学的日本企业家表示，哈日两国应进一步加强文化交流。

“今天的展览会展出了很多历史重要文件和摄影图集，这将有助于日本人进一步了解哈萨克斯坦。”他说。

据了解，首任总统图书馆还将在位于东京的联合国大学举办国际研讨会，来自多个国家的分析人士将讨论首任总统建立无核化世界倡议。

【编译：小穆】