美联储宣布今年内第二次降息

哈通社/努尔苏丹/9月19日 -- 据新华社消息，美国联邦储备委员会18日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到1.75%至2%的水平。这是美联储今年以来第二次降息，符合市场普遍预期。

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，7月份以来的数据显示，美国经济活动持续温和增长，家庭支出增长强劲，就业市场稳健增长，失业率保持在低位。但是，企业固定资产投资和出口有所减弱。过去12个月，整体通货膨胀率及剔除食品和能源价格后的核心通胀率均低于2%。

声明说，考虑到全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力，美联储决定降息，但美国经济面临的不确定性仍然存在。对于未来的联邦基金利率走向，美联储表示将继续关注美国经济形势，并采取适当行动以维持美国经济扩张。

美联储主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示，美联储此次降息主要是为应对贸易政策不确定性带来的风险、全球经济增长放缓以及低通胀压力，以维持美国经济扩张。

美联储当天发布的季度经济预测显示，今明两年美国经济将分别增长2.2%和2%，失业率则将一直维持在3.7%。

今年7月31日，美联储宣布2008年12月以来的首次降息，将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平。