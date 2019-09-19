联合国秘书长敦促各国加强国际合作应对复杂国际挑战

哈通社/努尔-苏丹/9月19日 -- 据联合国新闻消息，联合国秘书长古特雷斯今天在纽约总部举行的记者会上再次表示，他希望各国领导人带着具体的承诺、而不是华丽的辞藻来参加即将在下周举行的联合国大会首脑会议。

古特雷斯表示，下周将会举行几十场峰会、会议和会外活动。所有的讨论可以归纳为两个词：雄心和行动。这是一次展示联合国作为解决方案中心和推动人民生活发生有意义的积极变化的绝佳机会。

他表示，人们没有时间再可以去浪费，我们正在输掉应对气候变化的比赛。世界正在偏离实现可持续发展目标的轨道。人们正在目睹贸易战和真正的战争、以及仇恨言论和致命武器的扩散。紧张局势正在升温——每天人们都要付出最高的代价。

他指出，这是缓和紧张局势的时刻，而此刻没有什么比缓和海湾地区局势更重要的了。他同时表示，这也是促进对话和为从利比亚到也门、从叙利亚到以色列-巴勒斯坦、从阿富汗到南苏丹提供政治解决方案铺平道路的时候。

他强调，随着大批世界领导人来到联合国，我们有机会推进和平外交。

古特雷斯表示，世界在几个方面——气候紧急状况、不平等加剧、仇恨和不容忍加剧，以及数量惊人的和平与安全挑战——正处于关键时刻。毫无疑问，世界比以往任何时候都更需要国际合作。

他表示，下周会议的首要重点将是可持续和包容性发展，不让任何人掉队。峰会将聚焦气候变化，因为它威胁到每个人和一切。人们将展示有希望的举措，旨在远离煤炭，给碳定价，停止化石燃料补贴，减少损害人们健康的污染。

他指出，约12亿个工作岗位或世界就业的40%直接依赖健康稳定的环境。在一个失败的星球上，商业不可能成功。在一个垂死的星球上，就业无法维持。我们需要各地的政府、企业和人民加入到这些努力中来，这样才能把气候行动提高到一个更高的水平。

下周，除各国领导人在联大一般性辩论中发言之外，将举行五次重要峰会，分别关注气候行动、可持续发展目标、发展筹资、全民健康覆盖和小岛屿发展中国家。

在9月24日开始的为期一周的一般性辩论中，将会有196人在大会上发言，包括97名国家元首、5位副总统、 46位政府首脑、5位副总理和38位部长。

在此期间，秘书长古特雷斯预计将举行约140次双边会议，并参加52场其他活动。

到目前为止，各方共要求在联合国举行560次正式会议，这还不包括会员国代表之间的双边会议。