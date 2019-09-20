突厥议会驻布达佩斯办事处成立

哈通社/布达佩斯/9月20日 – 根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议成立的突厥语国家合作委员会（突厥议会）日前在匈牙利首都布达佩斯开设办事处。

据哈萨克斯坦驻匈牙利大使馆消息，突厥议会外长会议及突厥议会驻布达佩斯办事处揭幕仪式于2019年9月19日在布达佩斯举行。

土耳其外长恰武什奥卢、匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托、吉尔吉斯外长阿伊达尔别科夫、阿塞拜疆外长马梅迪亚洛夫、哈萨克斯坦驻匈牙利大使鲁斯帖莫夫以及突厥议会秘书长阿穆列夫等出席会议。

土耳其外长恰武什奥卢在大会上说：«今天的会议具有重要的历史意义，突厥大家庭的成员在不断地增长当中，突厥议会将在经贸、海关事务和基础设施发展等领域发挥重要的作用。»

土耳其外长高度评价了土耳其与匈牙利之间的各领域合作，并指出古老突厥传统文化在匈牙利得到了很好的保存。

会议期间，各方签署了在布达佩斯建立突厥议会办事处的合作备忘录。

哈萨克斯坦大使在讲话中强调了哈萨克斯坦首任总统为突厥议会的成立所做出的杰出贡献。他还引用首任总统署名文章《大草原的七个优势》指出，哈萨克斯坦是突厥世界精神文明的中心与摇篮，突厥人民以及伟大的可汗们自此走向世界的各个角落，在人类文明的历史发展中留下了辉煌的足迹。共有的历史记忆将成为突厥议会成员国和匈牙利之间互利合作的坚实基础。

会上，各方还讨论了将于2019年10月15日在巴库举行的突厥议会第七次峰会的筹备情况。

会议框架下，匈牙利总理乌尔班在府邸与突厥议会成员国代表团和突厥议会秘书长分别举行了会晤。

根据哈萨克斯坦首任总统的提议，2009年10月在阿塞拜疆纳希切万举行的峰会上，哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯宣布成立突厥语国家合作委员会，即突厥议会。匈牙利为突厥议会观察员国。

乌兹别克斯坦于9月初提交了入会申请。

组织成立以来，成员国首脑之间共举行了6次峰会。

【编译：木合塔尔·木拉提】