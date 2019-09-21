中亚区域经济合作组织将制定共同能源战略

哈通社/塔什干/9月21日 -- 中亚区域经济合作组织（CAREC）成员国能源部长会议日前在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

会上，成员国能源部长们签署了一份联合宣言，承诺制定和实施共同的CAREC 2020能源战略。

据悉，这份宣言包括十项条款，反映了各国致力于制定2030年共同能源战略并合作实现联合国可持续发展目标7——经济适用的清洁能源的承诺。

可持续发展目标峰会将于9月24日至25日在联合国总部举行，这份宣言将被视为该峰会框架下的一部分。

据了解，中亚区域经济合作组织正在与亚洲开发银行（ADB）合作制定新的能源战略——CAREC 2020。

该战略的目标是根据联合国2030年可持续发展议程，至2030年在中亚地区建立稳定、可靠和高效的能源市场。

中亚区域经济合作（CAREC）组织是1996年由亚洲开发银行发起成立的区域性合作机制，其宗旨是以合作谋发展，通过开展交通、能源、贸易政策、贸易便利化四大重点领域合作，促进成员国经济发展和民生改善。

成员国包括中国、阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和格鲁吉亚。CAREC出资方包括亚洲开发银行、世界银行、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行、伊斯兰开发银行等。CAREC设有部长会、高官会、行业协调委员会、专门工作组四大工作机制。

【编译：木合塔尔·木拉提】