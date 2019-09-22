台风“塔巴”北上逼近韩国

哈通社/努尔-苏丹/9月22日 -- 据韩联社消息，22日，随着今年第17号台风“塔巴”北上，济州降雨量已达500毫米。济州地方气象厅当天凌晨1时在济州全境发布台风警报。受此影响，济州海上和空中交通均暂停。

随着台风的接近，济州地区风势雨势加大。最大瞬间风速达每秒29米，从前一天至当天上午10时30分，汉拿山地区最高降雨量达530毫米。

受台风影响，往返于济州的航班和客船全部停航。济州国际机场当天上午暂停所有班机飞行，截至8时20分，停航班机达316个班次，预计下午还将有其他航班停航。机场相关人士表示，根据台风位置和气象情况，下午晚些时候航班可能重启，但还难说确切的重启时间。济州往返木浦、釜山、加波岛等地的8条客船航线14个班次也停航。济州道内港口有数千艘船舶为躲避巨浪而停靠。

截至上午9时，«塔巴»中心气压为970百帕，中心附近最大风速为35米。据气象厅预测，«塔巴»将于当天中午经由西归浦东南方向130公里海上，当天下午6时移至釜山西南方向170公里的海面，并于23日零时抵达釜山东北140公里处，同日上午6时经由独岛东北方向100公里海域。