国际突厥学院授予土耳其和阿塞拜疆议会议长金奖

哈通社/努尔-苏丹/9月23日 —— 土耳其大国民议会议长穆斯塔法•森托普和阿塞拜疆国民议会议长沃格泰•阿萨多夫为首的代表团23日到访位于首都努尔-苏丹的国际突厥学院（TWESCO）总部。

据国际突厥学院消息，土耳其大国民议会议长穆斯塔法•森托普和土耳其驻哈大使涅夫扎特•吾彦科、阿塞拜疆国民议会议长沃格泰•阿萨多夫和阿塞拜疆驻哈大使拉沙德•玛玛多夫、阿塞拜疆国民议会议员扎万希尔·法伊兹耶夫为首的代表团23日同国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里举行会晤。

突厥语国家议会大会（TurkPA）秘书长阿勒腾别克•玛茂苏珀夫、突厥委员会长老理事会成员阿德勒·阿赫梅托夫、哈土议会间友谊小组梅赫玛特·阿里，以及两国议会代表出席了会议。

消息称，会谈框架下举行了《纳希切万协议》和纳希切万峰会，以及突厥语国家合作委员会成立10周年圆桌会议。与会者就突厥语国家之间的合作发展问题和发展成果进行了讨论，并高度评价了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为突厥语国家合作做出的巨大贡献。

最后，达尔汗•克德尔艾里向土耳其大国民议会议长森托普和阿塞拜疆国民议会议长阿萨多夫授予国际突厥学院金奖。

【编译：小穆】