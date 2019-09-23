托卡耶夫总统会见美国政界代表

哈通社/努尔-苏丹/9月23日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日在纽约会见了美国政界代表和学者代表。

消息称，会谈由大西洋理事会（Atlantic Council）组织。

会谈中，托卡耶夫总统就哈美合作关系当前情况和发展前景、外交政策优先方向、哈萨克斯坦经贸和投资潜力进行了介绍。

托卡耶夫指出，加强与美国之间的合作对哈萨克斯坦来说非常重要。

“我们高度重视首任总统纳扎尔巴耶夫于2018年1月对美国进行的正式访问期间达成的双边协议落实问题。该访问奠定了扩大两国之间战略合作伙伴关系的基础。”他说。

总统指出，美国是哈萨克斯坦经济的主要投资国家之一。截至目前，美国对哈投资总额达450亿美元。

托卡耶夫总统表示，哈美双方在能源领域有效落实了一系列联合项目。他同时还称，两国在推动农业和高科技领域相互合作有着新的机遇。

哈萨克斯坦总统强调，哈方愿意继续加深与美国之间的长期合作。

出席会议的美国代表高度评价了双方合作水平，并表示进一步加强与哈萨克斯坦之间的相互有效战略合作有着巨大的潜力。

【编译：小穆】