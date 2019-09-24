政府总理马明会见多国议会代表

哈通社/努尔-苏丹/9月24日—哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明23日同前来努尔-苏丹参加第四届欧亚国家议长会议的多个国家立法机构代表举行了双边会谈。

据总理官网消息，在与黑山蒙特内哥罗议会议长伊万·布拉约维奇、马其顿国家议会议长贾菲里，以及斯洛伐克国民议会议长安徳雷·丹科举行的会谈中，双方就两国在旅游、农业和运输领域的合作问题，包括建立合资企业以及利用巴尔干半岛和中欧国家扩大哈萨克斯坦对中国和东南亚市场的过境和运输潜力等问题进行讨论。

在与阿曼咨询委员会主席马瓦利和卡塔尔协商会议主席马哈茂德举行的会谈期间，双方就两国在油气、采矿和旅游领域的合作潜力交换了意见。

在与尼泊尔众议院议长克里希纳·巴哈杜尔·马哈拉的会谈中，双方就乔杜里集团(CG Corp Global)在奇姆肯特发展旅游领域的投资项目的实施状况和前景展开讨论。

此外，马明还会见了摩尔多瓦议会议长兹内达·格雷卡尼。会谈中，双方强调了推动两国之间的经贸和投资合作的重要性，并就促进政府间委员会之间的互动工作，以及为两国企业组织商业论坛等议程进行讨论。

【编译：达娜】