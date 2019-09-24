宗教学者：与迷途而返者之间的对话

哈通社/阿拉木图/9月24日 – 哈萨克斯坦神学家、新闻工作者阿伊莎·科恩斯拜（Айша КЕҢЕСБАЙ）与从叙利亚被接回哈萨克斯坦的多位女性进行了对话。

那些在人生路上选错了方向的女性都是谁？

今年，哈萨克斯坦启动了一项名为“朱桑”的人道主义救援行动。专项行动当中，哈萨克斯坦军方从战乱的叙利亚地区，撤离了516名曾身处“达伊什组织”（或称ISIS，即所谓“伊斯兰国”）控制区的哈国公民。516人当中包括357名儿童。

一度在中东地区制造了严重危机的达伊什组织，其成员来自86个国家和地区。在诸多国家拒绝这些“叛国者”入境，甚至剥夺其国籍的同时，哈萨克斯坦却派出专机将他们接回国内并予以妥善安置的措施，受到了社会各界褒贬不一的评价。

在对这些同胞做出严肃批判的同时，我们也应该明确的知晓，在阿拉伯国家的民众看来，哈萨克斯坦官方的举动被是非常大度、宽容而令人惊叹的。

我与其中一些女士进行交流，其中一个是东干人，其余都是哈萨克人。除了普通的家庭妇女以外，当中也不乏受过高等教育的人。

其中的一位女士，我们就称她为A女士。A女士毕业于我国一所知名的大学，与丈夫育有4个孩子，为了照顾孩子们的生活，A女士成为了专职的家庭妇女。

2002年，在丈夫的影响下，A女士逐步深入接触伊斯兰教，开始在家中听达仁·穆巴罗夫（注：被传统宗教主义者称之为“萨拉菲主义导师之一”）的宣教，阅读穆罕默德·伊本·阿卜杜勒·瓦哈比的作品。

当我向她提出疑问：“您成长于一个多子女的家庭，是是个兄弟姐妹中最小的孩子。在成长的过程中，您对我们传统的宗教文化习俗，对伊玛目阿布·哈尼法（注：逊尼派伊斯兰教法学哈乃斐派创始人）和哈乃斐派由那些了解？”时，A女士的回答是：完全没有，她对宗教的认知完全来自丈夫的单方灌输。

2014年，在她丈夫的安排下，两人变卖的房产，在没有告知父母及其他亲属的情况下，离开了哈萨克斯坦，前往叙利亚境内的达伊什组织控制区，追求所谓“幸福生活”。

但在那里并不存在幸福。在长达五年的战火与硝烟中，A女士失去了自己的丈夫和儿子，并最终与3个女儿一起，被哈萨克斯坦政府通过“朱桑”救援行动接回了祖国。

“叙利亚的生活，给你带来了什么？”

当听到这个问题时，A女士掩面痛哭，对自己盲从丈夫而带着孩子们踏入地狱般的生活所产生的悔恨和愧疚溢于言表……

A女士在冲突地区经历了常人难以想象的困难，要重新恢复正常生活，必须得到心理学家的干预和帮助。

回国后，政府安排了专业人员对其进行相应的适应性援助。除了心理辅导之外，来自宗教机构和神学研究机构的人员，也参与到了专项工作当中，为包括A女士在内的人员讲解正确的宗教思想，以及现代社会中女性的作用和地位，作为母亲应有的责任，以及如何识别和抵制错误的破坏性宗教思想等。

【编译：木合塔尔·木拉提】