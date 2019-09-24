外交部长在纽约会见联合国副秘书长

哈通社/纽约/9月24日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔•特列吾别尔德24日在美国纽约会见联合国副秘书长兼最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表费基塔莫埃洛拉•卡托阿•乌托伊卡马努。

会谈中，乌托伊卡马努女士就哈萨克斯坦在内陆发展中国家集团中的积极工作表示了感谢。外长就哈萨克斯坦于2020年1月份开始履行的联合国内陆发展中国家集团轮值主席国工作计划进行了介绍。

特列吾别尔德表示，作为最大内陆国家，哈萨克斯坦为达到稳定发展目标将有效履行主席国职务。

双方在会谈中共同指出了《内陆发展中国家2004-2014年阿拉木图行动纲领》和《内陆发展中国家2014-2024年十年维也纳行动纲领》为国际合作提供的巨大贡献。

此外，哈萨克斯坦外长还同联合国副秘书长兼反恐怖主义办公室主任弗拉基米尔·沃龙科夫举行了会谈。

会谈中，外长就哈萨克斯坦反恐行动相关工作进行了介绍。此外，哈方就联合国反恐怖主义办公室对哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的《实现无恐怖主义世界行为准则》法典提供的支持表示了感谢。

据他介绍，截止目前已有84个国家签署了该法典。

沃龙科夫高度评价了哈萨克斯坦保障安全和稳定发展的努力，以及从冲突地区救出哈萨克斯坦公民的«朱桑»行动的成果。此外，他还就哈方与联合国反恐怖主义办公室建立的积极合作表示了感谢。

最后，双方就联合拍摄关于«朱桑»行动的纪录片和落实宣传反恐的PR项目问题达成了共识。

【编译：小穆】