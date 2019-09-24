“气候行动峰会”：联合国秘书长呼吁在气候危机将人类终结之前 让其停步

哈通社/努尔-苏丹/9月24日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯发起并主持的联合国 “气候行动峰会”今天在纽约总部正式举行。他在峰会的开幕式上再次呼吁与会各国代表，加大承诺与行动，而不只是空谈。

古特雷斯表示，他近期访问了太平洋岛国、西非的莫桑比克和大西洋西岸的加勒比岛国巴哈马，并亲眼目睹了气候变化的威力。

他说：“几天前，我访问了巴哈马，飓风‘多里安’持续两天肆虐该国。破坏不仅令人震惊，而且几乎如世界末日一般。当我们看到这些景象时，我们看到的不仅是破坏。如果我们不立即行动，这将是我们看到的未来。”

古特雷斯重申，“这不是气候对话峰会。我们已经进行了足够的对话。这不是气候谈判峰会。你们无法与自然进行谈判。这是气候行动峰会。从一开始，我就说过，峰会的入场卷不是华丽的辞藻，而是具体的行动。”

古特雷斯表示，年轻人将提供解决方案，坚持问责，并要求紧急行动。他说：“我们这一代人未能履行保护地球的责任。这必须改变。”因此，在此次峰会前夕，联合国在21日举行了首场“青年气候峰会”。

古特雷斯表示，科学界不断重申，需要在2030年前将温室气体排放量减少45%。到2050年达到碳中和；到本世纪末将温度上升控制在1.5度以内。完成这些目标是可能的。科技将是重要的工具，当今世界，70%以上的碳排放的技术替代手段已经出现。

他表示，《2030年可持续发展议程》和《气候变化巴黎协定》也为国际社会抗击气候变化提供了蓝图。继续补贴垂死的化石燃料行业，建设越来越多的燃煤发电厂将带来最大的成本。

古特雷斯指出，国际社会需要向政府和市场发出信号，要求向绿色经济转型，以改善生活、改善工作、改善健康、改善粮食安全，进一步实现平等和可持续增长。通过共同行动不让任何人掉队。

他说：“这是我的责任——我们的责任——做出一切努力，在气候危机终结我们的生命之前，让它停止。”

因发起“气候罢课”而获得诺贝尔奖提名的瑞典青年气候活动家格蕾塔•桑伯格也在峰会上发出了震撼人心的控诉：“我们会‘监视’你们的。一切都是错的。我本应该在大洋彼岸上学。你们用空谈偷走了我的梦想和童年。人们正在因为气候变化受苦受难、丢掉性命，你们这些大人却还好意思跑到联合国，说你们已经尽力了，你们好大的胆子！”