托卡耶夫总统出席联大一般性辩论并发言

哈通社/努尔-苏丹/9月25日—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫24日出席第74届联合国大会一般性辩论并发表讲话。

托卡耶夫总统在发言中说：«我很荣幸能够以哈萨克斯坦共和国总统的身份在联合国大会首次进行发言。

联合国是一个独特而强大的组织，始终保护和满足着全人类的需求，在保护人类免受许多挑战、危险和流血方面是任何一个组织无可比拟的。明年，将是本组织成立的第75周年。

今天，联合国在确保全球发展和文明的连续性方面发挥着重要作用。哈萨克斯坦完全支持秘书长安东尼奥·古特雷斯提出的将每个人和每个国家的命运作为全人类共同的遗产给予重视的想法和立场。»

值得一提的是，在一般性辩论期间，联合国秘书长，以及巴西、美国、埃及、土耳其、尼日利亚、马尔代夫、卡塔尔、瑞士、克罗地亚、玻利维亚、约旦、韩国、布基纳法索、法国、智利、波斯尼亚和黑塞哥维等国领导人发表了讲话。

值得一提的是，联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

【编译：达娜】