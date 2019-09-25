托卡耶夫总统在联合国大会谈哈萨克斯坦政治模式

哈通社/纽约/9月25日—托卡耶夫总统日前在纽约举行的第74届联合国大会期间，谈到了哈萨克斯坦的政治模式。

总统在讲话中说道：“在这个充满挑战的时代，哈萨克斯坦将继续以‘持续、公正、进步’的口号推进社会全面转型进程。我对哈萨克斯坦的政治制度的看法是：一位有远见的总统、一个有影响力的议会，以及一个负责任的政府。我坚信，这一理念符合我国的基本需要，确保我国的和平与可持续发展。”

同时，国家元首强调了其在建立现代'福利国家'方面的承诺。

“我的最终目标是—确保我国数百万人民受益于大规模改革，享有稳定的社会、繁荣的经济、优质的教育以及先进的医疗体系。”总统说。

在此方面，总统指出，若不能实现一场深刻的政治变革，哈萨克斯坦将无法成为社会经济发展的成功典范。哈萨克斯坦的民主建设是一项长期工程，对此，我国一直在寻找改进方法，从经验中反思与进步。

在此方面，托卡耶夫提到了直属总统的国家社会信任会议，并指出其宗旨是促进政府与公众之间的对话和互动。同时，总统还提到了«同一个国家，不同的观点»的愿景。

«我们应当通过交流和对话向前迈进，解决问题。我没有在做空洞的承诺，而是在追求具体的行动。我将坚定不移地执行我的改革议程。» 总统说。

【编译：达娜】