《突厥一体化的总设计师》首发仪式在安卡拉举行

哈通社/安卡拉/9月27日 —— 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆和国际突厥学院（TWESCO）27日在土耳其首都安卡拉联合举办《纳希切万协议》10周年庆典活动。

据我国驻土耳其使馆消息，国际突厥学院出版的《突厥一体化的总设计师》书籍首发仪式在庆典活动框架下隆重举行。

国际突厥学院院长、哈萨克斯坦驻土耳其大使、土耳其总统顾问、突厥委员会长老理事会代表、突厥议会代表、突厥文化国际组织代表、阿塞拜疆驻土耳其大使、吉尔吉斯斯坦驻土耳其大使、乌兹别克斯坦驻土耳其大使、土耳其前文化部在、土耳其议会议员、土耳其政府代表、驻土耳其外国使节代表、土耳其社会人士们和学者们，以及媒体和在土耳其留学的哈萨克斯坦学生代表出席了庆典活动。

土耳其大国民议会议长穆斯塔法•森托普和安卡拉市长曼苏尔·亚瓦什向庆典活动致贺信。

会上发表讲话的嘉宾们高度评价了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫为突厥语国家的一体化和突厥议会的成立做出的巨大贡献。

庆典活动框架下，国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里向为突厥语国家之间的合作关系发展做出贡献的人士颁发了《纳希切万协议》10周年金奖。

【编译：小穆】