政府总理会见欧盟成员国驻哈使节

哈通社/努尔-苏丹/10月1日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明在《扩大伙伴关系及合作协定》的框架下，会见了欧盟成员国驻哈萨克斯坦使节。

双方就第一次会议之后的三个月内，在贸易、经济和投资合作等方面工作的进展，包括促进哈萨克斯坦产品向欧盟的出口、农业、能源、运输、海关、环境和气候变化方面的合作，改善哈萨克斯坦共和国投资环境以及哈萨克斯坦和欧盟合作委员会贸易结构的立法措施，以及在9月30日举行的哈萨克斯坦与欧盟经济委员会第三次会议的结果等进行了讨论。

哈萨克斯坦政府总理强调指出，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫和总统斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫特别关注哈萨克斯坦与重要的贸易和投资伙伴——欧盟成员国之间的友谊关系。

«哈萨克斯坦投资资金50%来自于欧盟。 从2005年到2019年上半年，欧盟已在哈投资约1500亿美元。 欧盟还是哈萨克斯坦共和国最大的贸易伙伴，截至2019年7月，双边货物和服务的营业额达到约200亿美元。 欧洲联盟专家在我们管理、私有化、数字化、公私伙伴关系和可持续发展等一些关键战略、文件制定和实施方面提出了宝贵的建议，在哈萨克斯坦的经济增长和提高人民生活水平方面起到了至关重要的作用。»政府总理说道。

欧盟代表则高度评价了哈萨克斯坦为改善营商环境做出的积极努力，并强调这将进一步推动哈欧之间的贸易和经济及投资合作发展。

【编译：阿依波塔】